Irã: terremoto de magnitude 5,9 atinge sul do país, diz agência estatal

Um terremoto de magnitude 5,9 na escala Richter atingiu as províncias de Bushehr e Fars, no sul do Irã, neste domingo, 18, informou a agência estatal Irna. Segundo o Cento Sismológico do Instituto de Geofísica da Universidade de Teerã, o tremor ocorreu às 11h11 (hora local), a uma profundidade de 10 quilômetros.

Não há por ora relatos sobre estragos a propriedades ou vítimas, de acordo com a imprensa oficial iraniana.

A Organização de Energia Atômica do Irã, órgão oficial do setor no país, informou em comunicado neste domingo que o terremoto não provocou danos na usina nuclear localizada em Bushehr. A província é uma das duas - ao lado de Fars - atingidas pelo tremor de hoje.

O órgão diz que não houve interrupção nas atividades da usina e reforça que o local foi construído seguindo padrões e regulações internacionais de segurança.