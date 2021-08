Irã tem recorde de mais de 500 mortes por covid em 24 horas

O Irã registrou mais de 500 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde no país desde o início da pandemia, informou o ministério da Saúde.

O país, o mais afetado do Oriente Médio pela doença, contabilizou 542 mortes e 39.619 novos casos em 24 horas, o que eleva o total de vítimas fatais a 94.015, de um total de 4.158.729 infectados, segundo o balanço oficial.

Na quarta-feira, o Irã superou a marca simbólica de quatro milhões de infecções, enquanto o número de contágios diários também bateu um novo recorde pelo terceiro dia consecutivo.

O recorde anterior de mortes era de 26 de abril, com 496 óbitos.

As próprias autoridades, no entanto, consideram que as estatísticas oficiais estão subnotificadas.

Desde o fim de junho, o Irã enfrenta dificuldades para conter o que o governo apresenta como a "quinta onda" da doença, propagada pela variante Delta, mais contagiosa.

"Apesar da aceleração do ritmo da vacinação, o respeito aos protocolos de saúde caiu de maneira significativa", afirmou a televisão estatal, que destacou uma "crise" nos hospitais.

A campanha de vacinação iniciada em fevereiro não avança de maneira tão rápida como as autoridades desejam.

Asfixiada pelas sanções americanas, a República Islâmica afirma que enfrenta muitas dificuldades para transferir fundos ao exterior para comprar vacinas.

Mais de 12,5 milhões de pessoas receberam a primeira dose e apenas 3,7 milhões as duas doses necessárias, afirmou na quarta-feira o ministério da Saúde. O Irã tem população de 83 milhões de habitantes.