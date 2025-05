Irã se nega a abandonar enriquecimento de urânio mesmo que temporariamente

O Irã descartou mais uma vez nesta segunda-feira a possibilidade de abandonar o enriquecimento de urânio, mesmo que temporariamente, para chegar a um acordo com os Estados Unidos nas negociações nucleares, cuja quinta rodada foi realizada na última sexta-feira.

"A questão do enriquecimento deve ser preservada como parte integrante da energia nuclear pacífica e da indústria nuclear da República Islâmica do Irã", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Ismail Baghaei, em sua coletiva de imprensa semanal.

Baghaei rechaçou as especulações da imprensa sobre a possibilidade de um acordo temporário entre o Irã e os EUA, no qual Teerã concordaria em suspender o enriquecimento de urânio por três anos em troca do levantamento de algumas sanções.

"Não faremos a menor concessão nesse sentido", assegurou o diplomata iraniano, defendendo o direito de seu país de desenvolver seu programa nuclear para fins pacíficos.

Baghaei também reagiu às declarações feitas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que afirmou no domingo que as negociações com o Irã estavam "indo muito bem".

O porta-voz diplomático iraniano indicou que, se o objetivo dos Estados Unidos for impedir que Teerã faça uso militar de seu programa nuclear, um acordo é possível.

"Se houver boa vontade do lado americano, também estamos otimistas; mas se as negociações visam limitar os direitos do Irã, não darão frutos", enfatizou.

Sobre a próxima rodada de negociações, Baghaei disse que nem a data nem o local foram decididos ainda, o que, segundo ele, será anunciado posteriormente pelo mediador de Omã.

Irã e EUA iniciaram negociações nucleares em 12 de abril e, desde então, realizaram cinco rodadas de negociações em Mascate, capital de Omã, e em Roma.

As partes chegaram à quinta reunião na sexta-feira com diferenças significativas sobre o enriquecimento de urânio de Teerã, algo que a República Islâmica considera uma linha vermelha e prometeu não recuar.

Enquanto isso, as autoridades americanas declararam que a continuação do enriquecimento por parte do Irã é sua linha vermelha.

Apesar dessas diferenças, o ministro das Relações Exteriores e negociador-chefe do Irã, Abbas Araqchi, destacou na sexta-feira que "há uma possibilidade de progresso", enquanto Washington observou que houve avanços, mas "ainda há trabalho a ser feito".