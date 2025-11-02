Irã promete reconstruir instalações nucleares atacadas por EUA e Israel

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou neste domingo, 2, que o país vai reconstruir as instalações nucleares destruídas em ataques realizados por Israel e pelos Estados Unidos em junho.

“Destruir prédios não nos fará recuar. Vamos reconstruir — e reconstruir ainda mais fortes”, declarou Pezeshkian durante visita à sede da Organização de Energia Atômica do Irã, em Teerã.

Em 13 de junho, Israel lançou ataques aéreos surpresa contra o território iraniano, desencadeando um conflito de 12 dias. Durante o confronto, forças norte-americanas também bombardearam três instalações nucleares estratégicas no país.

De acordo com o Pentágono, os EUA atingiram em 22 de junho o complexo de enriquecimento de urânio em Fordo, localizado ao sul de Teerã, além das instalações em Isfahan e Natanz, ambas no centro do Irã.

O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que as estruturas foram “aniquiladas”, embora a extensão real dos danos ainda não tenha sido confirmada por fontes independentes.

O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, respondeu em outubro afirmando que Trump “está sonhando” ao acreditar que o programa nuclear iraniano foi destruído.

As tensões aumentaram após o colapso das negociações nucleares mediadas por Omã, iniciadas em abril para tentar retomar o diálogo entre Teerã e Washington. As conversas continuam suspensas desde o fim do conflito de junho.

*Com informações de AFP