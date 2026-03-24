Irã nomeia ex-vice da Guarda Revolucionária para chefiar Conselho de Segurança

O Irã nomeou Mohammad Bagher Zolghadr como novo chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, após a morte de Ali Larijani em bombardeios israelenses em Teerã, informou a TV estatal nesta terça-feira, 24.

A indicação foi formalizada pelo presidente Masoud Pezeshkian e, segundo autoridades iranianas, conta com o aval de Mojtaba Khamenei.

Larijani liderava o principal órgão de segurança do país e morreu na semana passada durante ataques israelenses, em meio à guerra com Estados Unidos e Israel.

A troca ocorre em um momento de instabilidade no sistema político iraniano, após a morte do ex-líder supremo Ali Khamenei, assassinado em fevereiro. Seu filho, Mojtaba, assumiu o posto, mas não aparece em público desde então.

Perfil ligado à Guarda Revolucionária

Zolghadr tem trajetória ligada à Guarda Revolucionária, onde atuou como vice-comandante por oito anos e também chefiou o Estado-Maior da corporação.

Ele participou da guerra Irã-Iraque (1980-1988) e posteriormente ocupou cargos de destaque no governo, incluindo a função de vice-ministro do Interior no governo de Mahmoud Ahmadinejad.

Desde 2023, exercia o cargo de secretário do Conselho de Discernimento, órgão responsável por mediar disputas entre instituições do Estado.

Com a nova função, Zolghadr assume papel central na condução da segurança nacional e na coordenação da resposta iraniana no conflito em curso, após a morte de diversos líderes políticos e militares nas últimas semanas.

*Com AFP