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Irã nomeia ex-vice da Guarda Revolucionária para chefiar Conselho de Segurança

Nomeação ocorre após morte de Ali Larijani em bombardeios israelenses

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 24 de março de 2026 às 11h12.

O Irã nomeou Mohammad Bagher Zolghadr como novo chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, após a morte de Ali Larijani em bombardeios israelenses em Teerã, informou a TV estatal nesta terça-feira, 24.

A indicação foi formalizada pelo presidente Masoud Pezeshkian e, segundo autoridades iranianas, conta com o aval de Mojtaba Khamenei.

Larijani liderava o principal órgão de segurança do país e morreu na semana passada durante ataques israelenses, em meio à guerra com Estados Unidos e Israel.

A troca ocorre em um momento de instabilidade no sistema político iraniano, após a morte do ex-líder supremo Ali Khamenei, assassinado em fevereiro. Seu filho, Mojtaba, assumiu o posto, mas não aparece em público desde então.

Perfil ligado à Guarda Revolucionária

Zolghadr tem trajetória ligada à Guarda Revolucionária, onde atuou como vice-comandante por oito anos e também chefiou o Estado-Maior da corporação.

Ele participou da guerra Irã-Iraque (1980-1988) e posteriormente ocupou cargos de destaque no governo, incluindo a função de vice-ministro do Interior no governo de Mahmoud Ahmadinejad.

Desde 2023, exercia o cargo de secretário do Conselho de Discernimento, órgão responsável por mediar disputas entre instituições do Estado.

Com a nova função, Zolghadr assume papel central na condução da segurança nacional e na coordenação da resposta iraniana no conflito em curso, após a morte de diversos líderes políticos e militares nas últimas semanas.

*Com AFP

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