Irã diz que Hamas está disposto a libertar reféns se Israel cessar bombardeios em Gaza

O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse nesta segunda-feira, 16, que o Hamas estava pronto para libertar os quase 200 reféns que mantém, caso Israel interrompa sua campanha de ataques aéreos na Faixa de Gaza. O grupo terrorista não reconheceu ter feito tal oferta.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanaani, falou em entrevista coletiva em Teerã. Funcionários do Hamas "afirmaram que estão prontos para tomar as medidas necessárias para libertar os cidadãos e civis detidos por grupos de resistência, mas o seu argumento é que tais medidas requerem preparativos que são impossíveis sob o bombardeamento diário dos sionistas contra várias partes de Gaza", Kanaani disse.

Terroristas do Hamas invadiram Israel em 7 de outubro e assassinaram mais de 1,4 mil israelenses, a grande maioria deles civis. Os militantes também sequestraram pelo menos 199 pessoas - número que inclui bebês e idosos - e as mantêm detidas em Gaza. O paradeiro delas não é conhecido publicamente, mas as suas famílias têm pressionado urgentemente pela sua libertação.

'Não nos testem'

O Irã alertou que também poderá entrar na guerra se Israel lançar uma ofensiva terrestre amplamente esperada na Faixa de Gaza nos próximos dias. A teocracia do Irã é um dos principais patrocinadores do Hamas na sua luta contra Israel, o arqui-inimigo regional de Teerã.

O grupo de milícias xiitas libanesas Hezbollah, que também é patrocinado pelo Irã, já lançou mísseis contra Israel, embora insista que isso representa um "aviso" para Israel e não a sua entrada total na guerra. Ahmed Abdul-Hadi, o representante do Hamas no Líbano, disse que o Irã e o Hezbollah não permitirão que Israel "esmague Gaza" ou lance um "ataque terrestre abrangente".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, por sua vez, alertou os membros do Hezbollah no Líbano e os seus apoiadores iranianos que pagarão um preço elevado se se envolverem na guerra. Falando ao Knesset israelense na segunda-feira, Netanyahu alertou o Irã e o Hezbollah: "Não nos testem no norte. Não cometam o erro do passado. Hoje, o preço que pagarão será muito mais elevado", referindo-se à guerra de Israel com o Hezbollah em 2006.