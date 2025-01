Irã garante que acordo com Rússia não é militar e não está direcionado contra outro país

O Irã anunciou que o Acordo de Associação Estratégica Integral, que será assinado com a Rússia nesta sexta-feira, não possui caráter militar nem é direcionado contra qualquer outro país. Segundo as autoridades iranianas, o pacto é apenas um instrumento de cooperação de longo prazo.

“O acordo é integral, não é militar e não tem um propósito específico”, afirmou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, em entrevista à televisão estatal do país na noite de terça-feira.

Tratado reforça laços bilaterais com foco no longo prazo

De acordo com Araqchi, o tratado será oficializado durante a visita do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, a Moscou. Ele destacou que o pacto não tem ligação com eventos recentes e não visa qualquer outro país.

O chefe da diplomacia iraniana também reiterou as declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Segundo Lavrov, o tratado "não é direcionado contra nenhum outro país e é de natureza construtiva".

Além disso, Araqchi informou que o acordo terá duração de 20 anos e foi negociado ao longo de quatro anos. “Esses tratados são comuns entre os países. Muitos têm acordos de longo prazo para ampliar suas relações e construir confiança mútua”, declarou.

Contexto das relações entre Irã e Rússia

As relações entre Rússia e Irã têm se estreitado nos últimos anos, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia. Teerã tem apoiado Moscou no conflito e, segundo países ocidentais, forneceu drones e mísseis para a Rússia.

Outro marco importante ocorreu em novembro do ano passado, quando os dois países conectaram seus sistemas bancários. A iniciativa busca fortalecer transações comerciais e financeiras e reduzir o impacto das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e países europeus.

Araqchi enfatizou que o tratado é um passo importante para construir confiança e fortalecer a cooperação bilateral. A assinatura do acordo representa mais um capítulo na relação estratégica entre Irã e Rússia.