Irã diz que vai sair por tempo indeterminado de negociações nucleares com os EUA

O Irã não planeja mais se envolver nas negociações nucleares com os EUA, que estavam programadas para ocorrer em Omã no domingo, segundo disseram líderes iranianos nesta sexta-feira após Israel lançar ataques aéreos contra instalações nucleares e instalações militares de Teerã.

A Agência de Notícias de Omã e a mídia estatal iraniana informaram que as negociações foram suspensas por tempo indeterminado.

"O ataque unilateral de Israel ao Irã é ilegal, injustificável e uma grave ameaça à estabilidade regional", publicou o Ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, na plataforma social X após os ataques. "Eu o condeno e exorto a comunidade global a se unir para rejeitar a agressão israelense e apoiar a distensão e a diplomacia em uma só voz."

O líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, prometeu retaliação contra seu adversário de longa data, Israel.

"Com este crime, o regime sionista se preparou para um destino amargo e doloroso, e ele o receberá", disse ele em declarações divulgadas pela mídia estatal.

Acordo nuclear

O governo de Donald Trump vinha trabalhando há semanas para chegar a um acordo nuclear com Teerã. A reunião de domingo seria a sexta rodada de negociações de alto nível desde abril. EUA e Irã tentam chegar a um acordo para substituir o Plano de Ação Abrangente Conjunto, do qual Trump retirou os EUA durante seu primeiro mandato.

Trump continuou a instar o Irã a entrar na última rodada de negociações com sérias intenções de fechar um acordo, apesar do ataque surpresa de Israel.

"Já houve muita morte e destruição, mas ainda há tempo para pôr fim a esse massacre, com os próximos ataques já planejados sendo ainda mais brutais", publicou Trump no Truth Social. "O Irã precisa fechar um acordo, antes que não reste nada, e salvar o que antes era conhecido como Império Iraniano."

Irã revida e ataca Israel com centenas de mísseis

O Irã disparou ao menos 200 mísseis contra Israel, na noite desta sexta-feira, 13, na hora local, em resposta a um ataque feito pelos israelenses contra instalações militares iranianas, horas antes. A ação aumenta o risco de uma guerra completa entre os dois países do Oriente Médio.

Os danos ainda estão sendo avaliados. Segundo o jornal "The New York Times", ao menos sete locais em Tel Aviv, capital do país, foram atingidos. A extensão dos danos ainda estava sendo avaliada. Houve também mísseis sobre Jerusalém.