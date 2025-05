Irã denuncia que Trump fala em paz ao mesmo tempo em que faz ameaças

O Irã denunciou neste sábado, 17, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala de paz ao mesmo tempo em que faz ameaças, depois que o governante americano alertou ontem que "algo ruim acontecerá" se Teerã não chegar a um acordo sobre seu programa nuclear.

"Por um lado, fala em paz e, por outro, ameaça com as ferramentas mais avançadas de extermínio em massa", criticou o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, em um discurso aos membros da Marinha em Teerã, segundo informou a agência de notícias “IRNA”.

Pezeshkian assegurou ainda que seu país continuará as negociações nucleares com os EUA e que não está buscando guerra, mas também não tem medo de ameaças.

"Não abriremos mão de nossos direitos diante de ameaças. Não perderemos nossas gloriosas conquistas em todos os aspectos", ressaltou o presidente iraniano, referindo-se ao enriquecimento de urânio para fins pacíficos.

Trump declarou ontem que o Irã já tem sobre a mesa uma proposta firme de Washington para negociações visando chegar a um acordo nuclear, mas advertiu que, se o país não "agir rapidamente, algo ruim vai acontecer".

No entanto, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, negou ontem à noite que o Irã tenha recebido uma proposta firme dos Estados Unidos para concluir um acordo, como Trump havia alegado.

“O Irã não recebeu nenhuma proposta escrita dos Estados Unidos, direta ou indiretamente”, garantiu Araqchi na rede social X.

O chefe da diplomacia iraniana reiterou que seu país não abrirá mão do direito de manter um programa nuclear pacífico.

“Guarde minhas palavras: não há cenário em que o Irã abandonaria seu direito duramente conquistado ao enriquecimento pacífico - um direito também garantido a todos os outros signatários do TNP (Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares)”, destacou.

O presidente dos EUA declarou durante sua visita a Doha na quinta-feira que está "chegando perto" de um acordo com o Irã, o que garantiria que o país "não possa ter uma arma nuclear", e que este "é o único ponto muito simples" que Washington está exigindo para um acordo.

Anteriormente, o próprio Trump e outras autoridades americanas declararam que qualquer acordo com o Irã deveria levar ao desmantelamento do programa nuclear de Teerã.

O Irã e os EUA já realizaram quatro rodadas de conversas desde 12 de abril, depois que Trump pediu a Teerã que negociasse um acordo e ameaçou um ataque militar se o país não conseguisse chegar a um pacto sobre seu programa nuclear.

As partes concordaram em continuar as negociações, embora ainda não tenham anunciado a data ou o local da próxima reunião.

Nas negociações, o Irã busca o levantamento de sanções econômicas e apenas limites à sua capacidade nuclear, enquanto os Estados Unidos têm como alvo, além do fim do enriquecimento de urânio, o programa de mísseis do Irã e o apoio de Teerã a grupos regionais como os houthis do Iêmen.