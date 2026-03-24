Irã denuncia ataques a infraestrutura de gás após anúncio de Trump

Ataques atribuídos a Israel e aos Estados Unidos atingiram instalações de gás no Irã nesta terça-feira, segundo a imprensa estatal iraniana, poucas horas após o presidente Donald Trump adiar a ameaça de bombardear a infraestrutura energética do país.

De acordo com a agência Fars, dois alvos foram atingidos na cidade de Isfahan, incluindo um edifício administrativo do setor de gás e uma estação de regulação de pressão. As estruturas teriam sido parcialmente danificadas.

A Fars também relatou um ataque a um gasoduto ligado a uma usina em Khorramshahr, no sudoeste do país. Não há detalhes sobre a extensão dos danos.

Até o momento, outras fontes independentes não confirmaram os ataques.

Escalada ocorre após fala de Trump

A ofensiva ocorre após Trump afirmar, na véspera, que os Estados Unidos mantêm conversas “muito boas” com Teerã e decidir adiar ataques planejados contra a infraestrutura de energia iraniana.

Apesar disso, o governo iraniano nega qualquer negociação em curso.

Também nesta terça-feira, o Irã lançou uma nova rodada de mísseis contra Israel, ampliando a escalada do conflito na região.

*Com AFP