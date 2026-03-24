Irã denuncia ataques a infraestrutura de gás após anúncio de Trump

Repórter
Publicado em 24 de março de 2026 às 07h35.
Ataques atribuídos a Israel e aos Estados Unidos atingiram instalações de gás no Irã nesta terça-feira, segundo a imprensa estatal iraniana, poucas horas após o presidente Donald Trump adiar a ameaça de bombardear a infraestrutura energética do país.
De acordo com a agência Fars, dois alvos foram atingidos na cidade de Isfahan, incluindo um edifício administrativo do setor de gás e uma estação de regulação de pressão. As estruturas teriam sido parcialmente danificadas.
A Fars também relatou um ataque a um gasoduto ligado a uma usina em Khorramshahr, no sudoeste do país. Não há detalhes sobre a extensão dos danos.
Até o momento, outras fontes independentes não confirmaram os ataques.
A ofensiva ocorre após Trump afirmar, na véspera, que os Estados Unidos mantêm conversas “muito boas” com Teerã e decidir adiar ataques planejados contra a infraestrutura de energia iraniana.
Apesar disso, o governo iraniano nega qualquer negociação em curso.
Também nesta terça-feira, o Irã lançou uma nova rodada de mísseis contra Israel, ampliando a escalada do conflito na região.
*Com AFP