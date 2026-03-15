Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Irã anuncia uso inédito de míssil Sejil, de 23 toneladas, contra Israel

Aparato tem alcance de até 2.000 km e tem 20 metros de comprimento

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 15 de março de 2026 às 15h32.

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) anunciou neste domingo, 15, o uso, pela primeira vez, do míssil balístico de combustível sólido 'Sejil' em uma nova onda de ataques contra alvos militares em Israel, segundo um comunicado divulgado pela agência de notícias "Mehr".

O 'Sejil', com alcance de até 2 mil quilômetros, cerca de 20 metros de comprimento, 23 toneladas e ogivas de 500 a 1.000 quilos, permite lançamentos rápidos a partir de plataformas móveis e foi testado com sucesso em 2009.

Este projétil foi empregado na 54ª onda de ataques junto com os mísseis 'Khorramshahr' (com ogivas de duas toneladas), 'Kheibar Shekan', 'Qadr' e 'Emad' contra centros de controle aéreo, indústrias militares e concentrações de tropas israelenses, detalhou a nota.

Nova onda de ataques

A IRGC lançou neste domingo, antes do ataque com o míssil 'Sejil', outra onda de bombardeios com dez mísseis balísticos e drones contra centros de comando americanos e alvos israelenses no Oriente Médio, incluindo os Emirados Árabes Unidos (EAU).

Ainda hoje, a IRGC ameaçou assassinar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e afirmou que "o perseguirá sem descanso" para alcançar esse objetivo, enquanto Israel anunciou uma nova onda de bombardeios contra alvos no oeste do Irã.

Hoje mesmo, o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Sa'ar, afirmou que a ofensiva contra o Irã durará até que sejam eliminadas as "ameaças existenciais" que o país representa. A declaração foi feita durante uma visita à aldeia árabe de Zarzir, no norte de Israel, onde na última sexta-feira um míssil iraniano deixou 58 feridos leves.

Com EFE.

Acompanhe tudo sobre:Oriente MédioIsrael

Mais de Mundo

Chanceler do Irã diz que não vê 'nenhuma razão' para negociar com EUA

Equador começa megaoperação contra traficantes com apoio dos EUA

Japão prepara liberação recorde de petróleo após guerra afetar fluxo em Ormuz

BID projeta US$ 200 bilhões em financiamentos na próxima década

Mais na Exame

Casual

A estátua do Oscar é de ouro? Saiba como é feito o prêmio — e qual seu real valor

Pop

BBB 26: Jordana acerta na Caixa do Poder e pode salvar Jonas do Paredão

Esporte

Brasil encerra participação histórica na Paralimpíada de Inverno

Mundo

Chanceler do Irã diz que não vê 'nenhuma razão' para negociar com EUA