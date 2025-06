Irã afirma que instalações nucleares foram atingidas por ataques israelenses, mas minimiza danos

O Irã informou à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que as instalações nucleares de Fordow e Isfahan, no centro do país, foram atingidas por ataques israelenses nesta sexta-feira, segundo o diretor-geral da AIEA, o argentino Rafael Grossi. De acordo com o porta-voz da Organização Iraniana de Energia Atômica, "os danos não foram grandes".

As autoridades iranianas nos informaram sobre os ataques a duas outras instalações, a usina de enriquecimento de combustível de Fordow e em Isfahan, onde há uma usina de conversão de urânio — disse Grossi, durante um discurso em vídeo para o Conselho de Segurança da ONU, que se reuniu em caráter de urgência nesta sexta, após os ataques israelenses ao Irã.

Ainda de acordo com Grossi, a fábrica onde o Irã produzia urânio enriquecido a 60%, em Natanz, foi destruída. No entanto, não há informações de que a área subterrânea onde estão localizadas as salas de enriquecimento tenha sido atacada.

O porta-voz da Organização Iraniana de Energia Atômica, Behruz Kamalvandi, confirmou que as instalações foram atingidas, mas assegurou que não houve "grandes danos".

— Os danos não são grandes. Eles foram limitados a áreas que não causaram nenhum dano urbano, no caso de Fordow. Em Isfahan, também houve ataques em vários pontos, relacionados a armazéns que pegaram fogo — disse Kamalvandi à agência de notícias IRNA, acrescentando que “os danos não foram extensos e não há motivo para preocupação em termos de contaminação nuclear”.

Em nota, a AIEA afirmou que instalações nucleares "jamais devem ser atacadas", chamando o incidente de "profundamente preocupante". A agência também confirmou que a instalação de Natanz foi atingida pelos ataques israelenses, embora tenha declarado não ter observado um aumento nos níveis de radiação na área.

Fordow e Natanz