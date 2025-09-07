Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Irã aceitaria controle em suas instalações nucleares por suspensão das sanções, diz jornal

Foi dado um mês ao Irã para negociar sobre seu programa nuclear e evitar o restabelecimento das sanções

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 18h55.

O Irã aceitaria o controle de seu programa nuclear e restrições ao enriquecimento de urânio em troca da suspensão das sanções internacionais, afirmou o ministro das Relações Exteriores iraniano, neste domingo (7), ao jornal britânico The Guardian.

O Irã "está disposto a obter um acordo realista e sustentável que apresente uma vigilância rigorosa e restrições ao enriquecimento [de urânio] em troca da suspensão das sanções", escreveu o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, em uma coluna, dirigindo-se a França, Reino Unido e Alemanha, reunidos no chamado grupo E3.

"Não aceitar esta janela aberta teria consequências devastadoras de um nível inédito para a região e além", advertiu.

No fim de agosto, o grupo E3 desencadeou na ONU um mecanismo que facilita o restabelecimento das sanções contra a República Islâmica, em virtude do acordo internacional sobre o controle do programa nuclear iraniano, assinado em julho de 2015.

Foi dado um mês ao Irã para negociar sobre seu programa nuclear e evitar o restabelecimento das sanções.

O acordo de 2015, assinado pelo E3, Estados Unidos, China, Rússia e Irã previa uma redução das atividades nucleares de Teerã.

Em 2018, durante o primeiro mandato do presidente americano, Donald Trump, o governo dos Estados Unidos se retirou do acordo e restabeleceu suas próprias sanções contra o país.

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísArmas nucleares

Mais de Mundo

Um terço dos municípios noruegueses começa a votar na véspera das eleições legislativas

País que mais cresce no mundo, Guiana confirma reeleição de Irfaan Ali como presidente

Às vésperas da Assembleia da ONU, visto brasileiro pode virar alvo de mais restrições dos EUA

Rússia atinge sede do governo da Ucrânia no maior bombardeio da guerra

Mais na Exame

Brasil

Ato de 7/9 na Paulista reúne Tarcísio, Zema e Michelle - e tem críticas ao STF e defesa da anistia

Carreira

CEO da Nestlé é demitido por se relacionar com funcionária; veja o que já se sabe

Future of Money

Em poucas semanas, família Trump lucra US$ 1,3 bilhão com criptomoedas

Casual

Por que o SP Open é tão importante para o tênis feminino brasileiro