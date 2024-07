Investigadores desbloqueiam telefone do atirador em busca de motivo para ataque contra Donald Trump Os técnicos estão no meio da análise de todos os dispositivos eletrônicos do atirador, não apenas seu telefone, para suas comunicações, histórico de navegação e atividade em redes sociais

BETHEL PARK, PA - JULY 14: Bethel Park High School 2020 yearbook photo of Thomas Crooks as seen on Sunday July 14, 2024 in Bethel Park, PA. Cooks was named as the alledged shooter at former President Donald Trump's Saturday rally. (Courtesy Photo) (The Washington Post/Getty Images)