Investidores estrangeiros passam a negociar futuros de carbonato de lítio na China

A China abriu oficialmente, nesta quinta-feira, os contratos futuros e de opções de carbonato de lítio da Bolsa de Futuros de Guangzhou (GFEX) para investidores estrangeiros. A medida transforma o produto em um instrumento de acesso internacional e amplia a participação global em um mercado considerado estratégico para a cadeia de baterias de veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia.

Esta é a primeira vez que a GFEX internacionaliza um produto por meio do mecanismo de "produto específico". A iniciativa amplia o processo de abertura da bolsa, iniciado em 2025, quando os contratos de silício industrial, carbonato de lítio e polissilício passaram a integrar o programa para Investidores Institucionais Estrangeiros Qualificados (QFI).

O carbonato de lítio é uma das principais matérias-primas das baterias de íons de lítio. Embora dependa da importação do minério, a China ocupa posição central no processamento e no consumo global do insumo, além de concentrar uma cadeia industrial integrada.

Segundo a GFEX, a entrada de investidores estrangeiros deve aumentar a liquidez do mercado e fortalecer a formação de preços do carbonato de lítio, ampliando a influência internacional das cotações negociadas na China.

A referência dos contratos futuros da bolsa já é utilizada em negociações físicas de minério e carbonato de lítio. De acordo com a Huayou Cobalt, grande parte das operações comerciais da empresa utiliza esses preços como base, enquanto os contratos de opções são empregados para proteger as operações contra oscilações do mercado.

Para Jia Xiaolong, diretor-geral da Nanhua Futures, a participação de investidores internacionais tende a tornar os preços mais representativos e ampliar o uso do mercado chinês por empresas estrangeiras interessadas em realizar operações de hedge para reduzir riscos de volatilidade.

O interesse internacional já começou a aparecer. Segundo Shi Chenghu, CEO da BANDS Financial, a empresa mantém contato com tradings globais de commodities que pretendem utilizar os contratos futuros de carbonato de lítio da GFEX para proteção de preços. A instituição também oferece treinamento sobre regras de negociação e estratégias de hedge para esses clientes.

A GFEX afirma que a abertura do mercado faz parte da estratégia chinesa de ampliar a integração do sistema financeiro ao mercado internacional. A bolsa avalia que os contratos futuros e de opções poderão oferecer novas ferramentas de gestão de riscos para empresas da cadeia global de baterias e fortalecer o papel da China na formação dos preços internacionais do carbonato de lítio.