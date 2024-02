Inteligência dos EUA acredita que Rússia pode desenvolver arma nuclear no espaço

O republicano de Ohio pediu ao presidente Joe Biden que tornasse público "todas as informações relacionadas a esta ameaça".

A decisão de Turner causou preocupação em Washington. O episódio ocorre em um momento em que as guerras na Ucrânia, Israel e Gaza estão pesando fortemente sobre os Estados Unidos.

Em Moscou, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu as alegações sobre uma nova capacidade nuclear russa como uma artimanha destinada a fazer com que o Congresso dos Estados Unidos apoie mais ajuda para a Ucrânia.

"É óbvio que Washington está tentando forçar o Congresso a votar o projeto de lei de ajuda de qualquer maneira", disse Peskov para agências de notícias russas nesta quinta-feira. "Vamos ver que artimanha a Casa Branca usará."

Reação do governo Biden e do Congresso

Jake Sullivan recusou-se a especificar o tema da reunião desta quinta-feira ou a responder sobre o pedido de Turner a respeito questão de segurança nacional. "Não estou em posição de dizer mais nada hoje", disse ele.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, buscou tranquilizar os temores de que os americanos pudessem enfrentar um perigo iminente. No entanto, ele disse a jornalistas que iria "pressionar a administração a tomar as medidas apropriadas" na reunião com Sullivan.

Sullivan disse aos repórteres na Casa Branca na quarta-feira que havia contatado proativamente a Gangue dos Oito para marcar uma reunião - o que ele descreveu como um movimento "bastante incomum".