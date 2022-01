Inglaterra vai reduzir período mínimo de isolamento pela covid para 5 dias

O período mínimo de isolamento para a Covid-19 na Inglaterra será diminuído de sete para cinco dias caso a pessoa tenha dois resultados negativos de teste para a doença, afirmou o secretário de Saúde britânico, Sajid Javid, na quinta-feira, uma medida que pode diminuir a escassez de funcionários em empresas e infraestrutura.

A rápida propagação da variante Ômicron alimentou uma alta recorde de casos de Covid-19 no Reino Unido, surto que causou grandes interrupções de serviço e escassez de profissionais em hospitais, escolas e transportes, por conta do autoisolamento.

"Tomamos a decisão de reduzir o período mínimo de autoisolamento para cinco dias completos na Inglaterra", disse Javid ao Parlamento.

"A partir de segunda-feira, as pessoas podem se testar duas vezes antes, deixando o isolamento no início do dia seis".

O governo havia reduzido anteriormente o período de isolamento de 10 para sete dias para as pessoas na Inglaterra que receberem um resultado negativo nos testes rápidos por dois dias consecutivos.

O Reino Unido reportou 151 mil mortes pela Covid-19 no total. É a sétima maior marca do planeta, com a ampla maioria das mortes acontecendo em ondas anteriores da pandemia.

Apesar dos recordes em casos diários de Covid-19, a campanha por doses de reforço e a menor gravidade da variante significam que as hospitalizações e mortes não cresceram de maneira tão brusca.