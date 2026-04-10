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Inflação na China volta a subir em março; indústria registra primeira alta em quatro anos

País registou em fevereiro a maior taxa desde 2023

Yuan: banco central tenta conter valorização da moeda chinesa. (Thomas Ruecker/Getty Images)

Yuan: banco central tenta conter valorização da moeda chinesa. (Thomas Ruecker/Getty Images)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17h15.

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O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da China subiu 1,0% em março, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O dado, divulgado nesta sexta-feira, 10, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS), mostra uma aceleração nos preços ao consumidor acima da média de 0,9% registrada no primeiro trimestre.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI), que mede o valor na saída das fábricas, subiu 0,5%. O resultado interrompe uma sequência de 41 meses seguidos de queda e marca a maior alta mensal em quatro anos (1,0%).

Consumo e Serviços

Dentro do CPI, os preços de bens industriais ao consumidor subiram 2,2% em relação a março do ano passado. Serviços avançaram 0,8% e alimentos, 0,3%.

Entre os itens específicos, o preço de joias de ouro disparou 65,8%, enquanto itens como roupas e utensílios domésticos tiveram aumentos mais moderados. A gasolina também voltou a subir, com alta de 3,8% na comparação anual.

A produção maior de hortaliças em estufas no norte e a oferta concentrada no sul derrubaram os preços de vegetais frescos em 10,1% e da carne suína em 7,3%.

Segundo a pesquisadora Zhang Jing, a entrada das safras de tomate e pepino no mercado conteve altas anteriores. A expectativa é que, no segundo trimestre, os custos de transporte caiam 10%, mantendo a tendência de baixa sazonal nos alimentos.

No setor de serviços, os preços recuaram 1,1% após o feriado prolongado. A menor procura por lazer derrubou os custos de passagens aéreas em 29,5% e o aluguel de veículos em 18,9%.

Por outro lado, a indústria registrou a maior alta mensal em 48 meses. O pesquisador Liu Fang explica que o combate à disputa agressiva por preços baixos equilibrou o mercado, elevando os valores de painéis solares em 5,2% e de baterias de lítio em 2,5%.

A demanda por infraestrutura de Inteligência Artificial e a alta do petróleo no mercado internacional também impulsionaram os custos industriais. O setor de extração de gás e óleo acelerou 10,7 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

Especialistas afirmam que as políticas de regulação e o fortalecimento do mercado interno devem sustentar os preços e a renda da população nos próximos meses.

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