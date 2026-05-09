Infiltrado em Ormuz: o analista que reportou a situação de dentro do Estreito

Armado apenas com uma caixa de charutos cubanos, pacotes de nicotina Zyn (absorvidos pela gengiva), US$ 15 mil, proficiência em 4 línguas, incluindo persa, e seus pertences pessoais, um analista anônimo da empresa de pesquisa econômica Citrini Research – conhecido apenas como Analista #3 – se ‘infiltrou’ no contestado Estreito de Ormuz, a fim de reportar a verdadeira situação por trás das cenas.

Desafiando ordens e recomendações de autoridades do Omã para dar meia volta, o Analista #3, conversando com quem realmente entende da situação – moradores da costa do Irã que vivem do trabalho em Ormuz –, descobriu um cenário completamente diferente do Estreito àquele apresentado por think tanks, analistas, satélites e uma miríade de empresas de observação de cargueiros: esses dados não contavam com metade das embarcações navegando normalmente pelo estreito todos os dias.

“Comi pão no chão com pescadores que me contaram coisas que nenhum sistema de rastreamento e nenhum satélite podem mostrar”, escreveu o Analista #3. “Cargueiros passam por aqui, quatro ou cinco por dia, completamente invisíveis no AIS [Automatic Identification System, ou Sistema de Identificação Automática, uma forma de rastrear navios]. O volume, eles me disseram, é maior do que os dados indicam, e tem aumentado nos últimos dois dias no Canal de Qeshm.”

Com muitos navios forjando dados de sua localização e muitos mais simplesmente desligando o AIS, não é de se surpreender que a mídia padrão, que depende de imagens de satélite e dados de rastreamento para montar um quebra-cabeça da situação em Ormuz, perca muito da história real, aponta o analista. Isso também significa que, além da mídia e do público, mercados pelo mundo também não estavam cientes do tráfego permitido pela passagem, com drones e fogo alvejando apenas embarcações que se movem explicitamente contra as regras iranianas.

“Vi um navio grego da Dynacom atravessando o estreito em linha reta diretamente pelo centro – não navegando rente às margens como todos os outros capitães, nem se arrastando pela costa, mas avançando pelo meio como se estivéssemos em tempos de paz”, escreveu o Analista nº 3. “Este navio não era tímido. Claramente, havia feito um acordo.”

Organização, tráfego e acordos

Enquanto imagens de navios encalhados e petroleiros explodidos circulavam nas redes sociais, Citrini descreveu uma situação muito mais organizada, alegando que o Irã havia instalado um posto de controle no Estreito de Ormuz, desviado todo o tráfego autorizado por um canal e estava cobrando pela passagem segura, sem tomar muito partido.

E esse pedágio não necessariamente exige dinheiro: autoridades portuárias iranianas, segundo os relatos do Analista #3, aceitam também criptomoedas e, inclusive, acordos diplomáticos, como a reativação de ativos iranianos congelados no exterior. Mesmo assim, pedem informações exatas, como a carga, composição da tripulação em termos de número e nacionalidade e o destino final da embarcação. O funcionamento desse sistema é garantido por satélite, e as investigações são, unicamente, para garantir que nenhum navio com passagem autorizada esteja aliado aos EUA.

“Ouvimos falar de um sistema de código ou de senha. Isso se aplica tanto a trânsitos com AIS desligado quanto a trânsitos com AIS ligado”, escreveu o Analista nº 3. “Se você passar, receberá um código de confirmação e será acompanhado até o local.”

Com a declaração de Citrini, com base nas informações do ‘espião’ de que "o estreito não está totalmente fechado e é provável que o tráfego aumente", a reação nos mercados de petróleo tem sido mais cautelosa, pelo menos em relação às incríveis variações de preço durante as primeiras semanas do conflito. Nessa nota, a empresa confirmou ainda que 15 navios cruzaram o estreito em 2 de abril e pelo menos outros 15 em 4 de abril. Esse volume de tráfego, equivalente ao da semana anterior, concentrou-se em dois dias e incluiu embarcações da Índia, da Malásia, do Japão, da Grécia, da França e da Turquia.

O aumento no tráfego começa a aparecer nos dados oficiais agora. A Bloomberg Intelligence, uma empresa de análise de dados vinculada à plataforma da Bloomberg, informou que 21 navios transitaram pelo estreito durante o fim de semana, o maior volume de tráfego desde o início da guerra.

Embora a maioria desses navios fosse iraniana, também havia embarcações da China, do Japão e do Iraque – entre outros países – que concordaram com o regime de pedágio do Irã. Citrini afirma também que a lista de nações autorizadas a navegar pelo estreito está se expandindo rapidamente. Em 26 de março, o Irã concedeu passagens a cinco países: China, Rússia, Índia, Iraque e Paquistão. Em uma semana, Malásia, Tailândia, Filipinas, França e Japão já haviam garantido acesso.

A empresa prevê que essa lista cresça ainda mais à medida que o resto do mundo decide que suas garantias energéticas valem a pena o custo de lidar com Teerã – ou com Trump.

“Ou os EUA levam o Irã de volta à Idade da Pedra, caso em que este perde toda a capacidade de impor soberania e o estreito volta a ser uma passagem livre sob segurança americana, ou o conflito se arrasta, torna-se caro e impopular, e o Irã consegue alguma versão do que deseja – a reabertura do estreito sob gestão iraniana”, concluiu o Analista #3, que foi basicamente deportado pelo Omã e teve todos os seus pertences confiscados pela autoridade do país pouco tempo após chegar.