Indonésia se une ao Brics como membro permanente

A Indonésia tornou-se membro permanente do grupo de economias emergentes Brics, liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, segundo o Itamaraty.

O Brasil, que ocupa neste ano a presidência rotativa do Brics, disse em um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) na segunda-feira, 6, que os países do bloco decidiram por consenso a adesão da Indonésia.

De acordo com a nota, os membros do grupo apoiaram a candidatura da Indonésia na cúpula de Johannesburgo, em 2023, mas Jacarta formalizou seu interesse em se unir ao grupo após a formação de seu novo governo, em outubro do ano passado.

“Como a maior economia e o país com a maior população do Sudeste Asiático, a Indonésia compartilha com outros membros do Brics o apoio à reforma das instituições de governança global e contribui para a expansão da cooperação do Sul Global”, afirma o comunicado.

A Indonésia tornou-se o primeiro membro permanente a entrar para o Brics desde a adesão de Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos e Etiópia em janeiro do ano passado.