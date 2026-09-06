Indonésia fecha oito aeroportos após erupção vulcânica; 150 mil passageiros são afetados

As autoridades da Indonésia fecharam oito aeroportos neste domingo, 6, após cinzas do vulcão Anak Krakatoa se espalharem pelo espaço aéreo do país.

A medida atingiu o Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta, principal terminal aéreo de Jacarta, e deixou mais de 150 mil passageiros retidos.

“Esses fechamentos deixaram 150 mil passageiros retidos e afetaram 467 voos, dos quais 58 internacionais e 409 domésticos”, informou o Ministério dos Transportes em comunicado.

A suspensão das operações em Soekarno-Hatta começou à 1h30 de domingo, 15h30 de sábado no horário de Brasília. O fechamento foi prorrogado diversas vezes ao longo do dia e, na noite de domingo, estendido até as 23h59 no horário local.

Segundo o Ministério dos Transportes, análises realizadas durante o dia identificaram a dispersão de cinzas vulcânicas na área do aeroporto. O material representa um risco para os motores das aeronaves.

Vulcão Anak Krakatoa registra novas erupções

O Anak Krakatoa entrou em erupção no sábado, expeliu lava e provocou explosões ouvidas a até 700 quilômetros de distância, segundo a agência indonésia de vulcanologia.

O órgão registrou outras duas erupções neste domingo. O vulcão fica no estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra.

As cinzas se espalharam pelo espaço aéreo de diferentes aeroportos e chegaram a Bandar Lampung, cidade no extremo sul de Sumatra. Veículos estacionados e margens de estradas ficaram cobertos pelo material.

As escolas de Jacarta permanecerão fechadas na segunda-feira, e as aulas serão realizadas de forma remota. A administração da capital não informou por quanto tempo a medida ficará em vigor.

O Anak Krakatoa apresenta atividade intermitente desde seu surgimento, no início do século XX. O vulcão se formou dentro da caldeira deixada pela erupção do Krakatoa em 1883. Considerada uma das catástrofes vulcânicas mais letais e destrutivas da história, a erupção do Krakatoa deixou cerca de 35 mil mortos.

(Com informações da AFP)