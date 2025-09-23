Mundo

Indonésia e União Europeia fecham acordo de livre comércio após 10 anos de negociações

Pacto comercial abre investimentos em carros elétricos, eletrônica e setor farmacêutico

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 07h19.

A Indonésia e a União Europeia (UE) concluíram nesta terça-feira, 23, um acordo de livre comércio, após mais de uma década de negociações, aceleradas pelo aumento das tarifas americanas.

O Acordo de Associação Econômica Integral (CEPA) entre as partes é o terceiro pacto comercial que Bruxelas assina com países do sudeste asiático, depois de Singapura e Vietnã.

O acordo, assinado pelo comissário do Comércio da UE, Maros Sefcovic, e pelo ministro da Economia da Indonésia, Airlangga Hartarto, abrirá investimentos em setores estratégicos como carros elétricos, eletrônica e produtos farmacêuticos.

"Ao concluir este acordo, UE e Indonésia enviam uma mensagem poderosa ao mundo de que estamos unidos em nosso compromisso com um comércio internacional aberto", afirmou Sefcovic.

"Os exportadores da UE economizarão quase 600 milhões de euros (708 milhões de dólares, 3,7 bilhões de reais) por ano em tarifas pagas por seus produtos (...) e os produtos europeus serão mais acessíveis e mais disponíveis para os consumidores indonésios", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado.

Obstáculos e contexto político

A Indonésia iniciou as negociações com a UE em 2016, mas as conversas permaneceram paradas por anos. Questões como o óleo de palma e o desmatamento dificultaram os avanços, mas a política tarifária dos Estados Unidos durante o governo Donald Trump “criou a urgência” de acelerar o pacto, explicou Deni Friawan, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

O ministro indonésio Airlangga afirmou que as incertezas provocadas pela "guerra tarifária e o protecionismo" empurraram as partes a "buscar a certeza com um acordo bilateral estável".

O acordo bilateral ainda precisa ser ratificado pelos membros do bloco europeu e pelos Parlamentos da UE e da Indonésia. A expectativa é que o pacto entre em vigor em 2027, segundo Airlangga.

 

