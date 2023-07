Índice de gerentes de compras (PMI) industrial da China mostra leve melhora em julho

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 49,0 em junho para 49,3 em julho, informou nesta segunda-feira, 31, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês). O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam PMI industrial de 49,0.

Contração

Apesar da melhora do indicador em julho, o valor indica uma contração pelo quarto mês consecutivo, sugerindo fraqueza contínua na segunda maior economia do mundo. É a leitura abaixo de 50 que indica uma contração da atividade.

Já o PMI de serviços caiu de 53,2 em junho para 51,5 em julho, abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam 52,2.

(Com Dow Jones Newswires)