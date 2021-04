Índia registra recorde de novos casos de covid pelo terceiro dia seguido

A Índia registrou pelo terceiro dia consecutivo um número recorde de novas infecções por coronavírus neste sábado. De acordo com o Ministério da Saúde do país, 346.786 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas e 2.624 pessoas morreram por causa da doença no período. Com isso, o total de infectados subiu para mais de 16 milhões e as mortes já somam 189.544.

O agravamento da pandemia do país tem gerado uma escassez de oxigênio nos hospitais, enquanto o governo intensifica os esforços para aumentar esse suprimento, tendo até retirado as taxas alfandegárias que incidiriam sobre os tanques.

"É desolador. É grave.. existe uma escassez extrema de leitos de UTI", disse T.S. Singh Deo, ministro da Saúde de Chhattisgarh, estado a região leste do país.

"Teremos que ser muito cuidadosos nas áreas rurais. Caso se dissemine lá, ficará fora de controle."

O primeiro-ministro, Narendra Modi, cujo governo é criticado por ter relaxado as restrições do vírus rápido demais, encontrou-se com ministros dos Estados mais afetados.

Mais tarde, ele disse que o governo está fazendo um "esforço contínuo" para aumentar os suprimentos de oxigênio, incluindo medidas para redirecionar o oxigênio industrial.

Modi pediu aos Estados que trabalhem juntos para atender as necessidades de remédios e oxigênio e parem de armazenar e vender no mercado negro.

"Todo Estado deveria fazer com que nenhum caminhão de oxigênio, seja destinado ou não a algum Estado, seja parado ou fique retido", disse ele em um comunicado, segundo uma citação.