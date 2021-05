Índia registra mais de 300 mil casos de covid pelo 12º dia seguido

A Índia relatou mais de 300 mil infecções novas pelo coronavírus pelo 12º dia seguido nesta segunda-feira, o que elevou seu número total de casos a quase 20 milhões, e cientistas previram um pico da pandemia nos próximos dias.

Com 368.147 casos novos nas ultimas 24 horas, o total de infecções do país está em 19,93 milhões, e as mortes aumentaram 3.417 e chegaram a 218.959, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Especialistas médicos dizem que os números reais no país de 1,35 bilhão de habitantes podem ser de cinco a 10 vezes superiores à contagem oficial.

O Ministério da Saúde ofereceu um vislumbre de esperança ao relatar que nesta segunda-feira os casos positivos caíram em relação ao número de exames pela primeira vez desde ao menos 15 de abril.

Os casos de coronavírus da Índia podem atingir o pico entre 3 e 5 de maio, segundo um modelo matemático de uma equipe de cientistas que aconselha o governo --alguns dias antes de uma estimativa prévia, já que o vírus se dissemina mais rápido do que o esperado.

Hospitais estão completamente cheios, os suprimentos de oxigênio médico estão escassos e necrotérios e crematórios estão lotados enquanto o país lida com a disparada de casos.

Ao menos 11 Estados e territórios impuseram algum tipo de restrição para tentar conter as infecções, mas o governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, reluta em anunciar um lockdown nacional devido à preocupação com o impacto econômico.

"Em minha opinião, só uma ordem nacional de permanência em casa e a declaração de uma emergência médica ajudarão a enfrentar as atuais necessidades de cuidados de saúde", disse Bhramar Mukherjee, epidemiologista da Universidade do Michigan, no Twitter.

A disparada de infecções é a maior crise indiana desde que Modi tomou posse, em 2014. O premiê é criticado por não adotar ações mais cedo para conter a disseminação e por deixar milhões de pessoas majoritariamente sem máscaras comparecerem a festivais religiosos e comícios políticos lotados em cinco Estados em março e abril.

No início de março, um fórum de conselheiros científicos criado pelo governo alertou autoridades indianas sobre uma nova variante mais contagiosa do coronavírus se espalhando pelo país, disseram à Reuters cinco cientistas que integram o fórum.

Apesar do alerta, quatro dos cientistas disseram que o governo federal não buscou impor grandes restrições para deter a proliferação do vírus.