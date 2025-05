Índia proíbe todas as importações do Paquistão em meio a crescente tensão entre os países

A Índia anunciou a proibição imediata de todas as importações diretas e indiretas de produtos procedentes do Paquistão, intensificando as restrições comerciais entre os dois países vizinhos, após a afirmação de Nova Delhi de que existem "laços transfronteiriços" com o atentado terrorista na Caxemira, que deixou 26 mortos há quase duas semanas.

A emenda à Política de Comércio Exterior da Índia proíbe a "importação ou trânsito, direto ou indireto, de todos os bens originários ou exportados do Paquistão", citando preocupações com a segurança nacional e a política pública, de acordo com uma notificação de 2 de maio do Ministério do Comércio, publicada neste sábado.

A proibição permanecerá vigente "até novo aviso", segundo o comunicado oficial.

A Diretoria Geral de Comércio Exterior, agência responsável pela regulamentação do comércio exterior da Índia, esclareceu que qualquer exceção a essa proibição abrangente exigirá a aprovação explícita do governo indiano.

Essa medida endurece ainda mais a posição da Índia em relação ao Paquistão após o ataque de 22 de abril a dezenas de turistas indianos.

A imprensa indiana, citando fontes oficiais, também afirma que o governo está trabalhando ativamente para que o Paquistão seja reintegrado à lista cinza do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), órgão de fiscalização internacional contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Essa proibição comercial ocorre após outras medidas significativas tomadas nos dias seguintes ao ataque à Caxemira, incluindo a suspensão do Tratado das Águas do Indo, um acordo crucial que rege o compartilhamento de águas entre as duas nações, a expulsão de diplomatas, a suspensão de vistos e o fechamento do espaço aéreo.

Entre os principais produtos importados do Paquistão estão frutas e nozes, certas sementes oleaginosas e plantas medicinais, e produtos químicos orgânicos. Enquanto as exportações de produtos químicos orgânicos e farmacêuticos representaram aproximadamente 60% do total de remessas da Índia para o Paquistão entre abril e janeiro de 2024-25