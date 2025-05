Índia nega que tarifas de Trump tenham influenciado cessar-fogo com Paquistão

A Índia negou nesta quinta-feira qualquer vínculo entre as tarifas impostas pelos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump e o cessar-fogo acertado com o Paquistão após a escalada militar do conflito entre os dois países, afirmando que as negociações foram bilaterais e sem mediação externa.

“Entre o lançamento da 'Operação Sindoor' em 7 de maio e o entendimento sobre o cessar-fogo e a ação militar em 10 de maio, houve conversas entre os líderes indianos e americanos sobre a evolução da situação militar. A questão do comércio ou das tarifas não foi abordada em nenhuma dessas discussões”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Randhir Jaiswal.

O porta-voz declarou que o acordo de cessação das hostilidades foi decidido “por meio de contatos diretos entre as Diretorias Gerais de Operações de Índia e Paquistão” e descartou qualquer papel de mediação dos EUA nas negociações de paz.

As declarações foram feitas depois que vários membros do governo dos EUA afirmaram que a trégua entre Índia e Paquistão só foi possível após a intervenção de Trump, que, segundo eles, ofereceu acesso ao comércio em troca do fim do conflito, de acordo com a agência de notícias indiana "PTI".

O comércio foi usado pelo presidente dos EUA em várias ocasiões como parte da negociação de um cessar-fogo entre Índia e Paquistão, anunciado em 10 de maio, após semanas de tensões entre as duas potências nucleares do sul da Ásia.

“Vamos negociar muito com vocês. Parem (os combates). Se vocês pararem, nós faremos (comércio). Se vocês não os pararem, não faremos nada”, disse Trump dias depois da trégua.

Antes da pausa na nova política tarifária que os EUA anunciaram em 9 de abril, os produtos da Índia seriam atingidos por “taxas recíprocas” de 26%.

A Índia buscou a isenção total da tarifa imposta por Trump sobre os produtos do país, que foi provisoriamente suspensa até 9 de julho.

Índia e EUA negociam atualmente um acordo de comércio bilateral que pode levar o setor a alcançar mais de US$ 500 bilhões até 2030, disse em abril o secretário de Comércio e Indústria da Índia, Sunil Barthwal.

O ministro das Relações Exteriores indiano, Subrahmanyam Jaishankar, recentemente descreveu o processo como “complicado” e advertiu que “nada está decidido até que tudo esteja decidido”.