Índia e Paquistão trocam tiros na fronteira após aumento da tensão

A Índia acusou o Paquistão nesta sexta-feira, 25, de violar o cessar-fogo ao longo da Linha de Controle, a fronteira de fato que separa os dois países na região da Caxemira, e disse que respondeu com mais disparos, sem relatar nenhuma vítima na troca de tiros, segundo relatou a imprensa indiana.

"Houve incidentes de disparos de armas de pequeno porte em alguns pontos ao longo da Linha de Controle iniciada pelo Paquistão", disse uma fonte militar indiana não identificada à agência de notícias “PTI”.

"Os disparos foram respondidos com eficácia. Não houve vítimas", acrescentou a fonte, ressaltando que o incidente ocorreu na noite passada.

Violações do cessar-fogo ao longo da Linha de Controle são relativamente frequentes, com ambos os países acusando um ao outro de iniciar os ataques e usando a violência apenas como resposta defensiva.

Este tiroteio, no entanto, ocorre em um momento de grande tensão entre Nova Delhi e Islamabad, que estão imersos em uma grave crise diplomática após o ataque terrorista ocorrido na última terça-feira na Caxemira administrada pela Índia, no qual 26 turistas morreram.

Este foi o ataque mais grave contra civis na Caxemira desde março de 2000, quando 36 pessoas foram mortas em outro ataque insurgente no sul da região.

A Índia acusa o Paquistão de fornecer apoio aos autores do ataque, entre os quais, segundo Nova Delhi, há dois cidadãos paquistaneses.

Em retaliação, o governo indiano ordenou a expulsão de vários diplomatas paquistaneses, o cancelamento de todos os vistos emitidos para paquistaneses, o fechamento da fronteira terrestre com o país vizinho e a suspensão do Tratado das Águas do Indo, que rege o compartilhamento de água de vários rios entre os dois países.

Islamabad reagiu ontem com algumas medidas recíprocas, como a expulsão de diplomatas e o cancelamento de alguns tipos de vistos, além de também ter fechado seu espaço aéreo para companhias aéreas indianas.

Além disso, alertou que, se a Índia tentar desviar ou interromper o fluxo de água de qualquer um dos rios cobertos pelo Tratado do Indo, considerará isso "um ato de guerra".

As duas potências nucleares disputam a região dividida da Caxemira desde sua independência do Império Britânico em 1947, e travaram duas guerras e vários conflitos menores pelo controle do território.