Índia acusa Paquistão de violar acordo de cessar-fogo horas depois da negociação

A Índia acusa o Paquistão de violar o acordo de cessar-fogo, que tem caráter total e imediato, horas após ser firmado. Os dois países asiáticos têm entrado em confronto militar na fronteira há quatro dias. A afirmação sobre a quebra do acordo foi dada por uma fonte do governo indiano à agência AFP.

Uma série de explosões foi ouvida na noite deste sábado em Srinagar, a principal cidade da Caxemira administrada pela Índia, onde a energia foi cortada, relataram jornalistas da AFP.

Moradores da cidade indiana de Jammu estão enfrentando ataques de drones, relata a agência Reuters. Explosões podem ser ouvidas e projéteis foram vistos no céu, segundo testemunhas.

O ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, foi às redes sociais para falar sobre as explosões no território

"Que diabos aconteceu com o cessar-fogo? Explosões foram ouvidas em Srinagar!!!", escreveu em uma publicação no X.

Numa postagem seguinte, acompanhada de um vídeo, é possível ouvir as explosões.

"Isto não é um cessar-fogo. As unidades de defesa aérea no centro de Srinagar acabaram de abrir fogo", afirma o ministro na mensagem.

Mais cedo, em uma breve coletiva de imprensa, o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, confirmou que cessar-fogo começou às 17h, horário local.

"O diretor-geral de operações militares do Paquistão ligou para o diretor-geral de operações militares da Índia às 15h35, no início desta tarde. Ficou acordado entre ambos que ambos os lados cessariam todos os combates e ações militares em terra, ar e mar a partir das 17h (horário padrão da Índia) de hoje", destacou o jornal inglês The Guardian.