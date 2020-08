Incêndios na Califórnia: momento é mortal e exige evacuação

Os incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos, mais que dobraram de tamanho nesta sexta-feira, 21. Estimativas apontam mais de 500 casas destruídas, seis mortos e 43 bombeiros e civis feridos. Neste cenário, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que as equipes estavam combatendo 560 incêndios em todo o estado, muitos deles provocados por tempestades com raios.

“Não somos ingênuos sobre como este momento é mortal e por que é essencial que você acate as ordens de evacuação e as leve a sério”, disse em uma coletiva de imprensa nos Estados Unidos. Cerca de 175.000 pessoas foram orientadas a deixar suas casas.

Cerca de 96% dos carros de bombeiros do Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia já estão comprometidos com incêndios florestais, fazendo com que o governo busque ajuda até da Austrália. Esse já considerado um dos maiores incêndios da região.

Algumas áreas, estão mais afetadas, enquanto em outras os moradores já estão sendo autorizados a voltarem para suas casas.

The fire has burned more than 124,000 acres and destroyed at least 105 structures, as dozens of fires continue to burn in California. https://t.co/Wueu3yeUNf pic.twitter.com/MQh5DvFMfV

The LNU Lightning Complex Fire caused the skies to turn orange above Davenport, California.

There have been at least 10,800 lightning strikes across California in the past 72 hours, sparking at least 367 fires. Officials are calling it "a historic lightning siege."

This is what a #climatecrisis looks like. No planet B. #ActOnClimate#CaliforniaFires #ClimateEmergency pic.twitter.com/Jhz4oj2Ila

