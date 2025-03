Incêndios florestais em Los Angeles custaram R$ 13 bilhões para mercado de seguros de Londres

O mercado de seguros Lloyd’s de Londres anunciou nesta segunda-feira que sofreu um impacto financeiro de aproximadamente US$ 2,3 bilhões devido aos incêndios florestais em Los Angeles no início deste ano. "Ainda estamos avaliando o impacto total" dos incêndios de janeiro, que afetarão os resultados de 2025, afirmou o diretor financeiro Burkhard Keese em comunicado.

Os incêndios ao redor da segunda maior cidade dos Estados Unidos duraram três semanas, forçando milhares de moradores a evacuarem suas casas. Eles destruíram milhares de estruturas, devastando bairros como o luxuoso Pacific Palisades, em Los Angeles, além de Malibu e a comunidade de Altadena, no condado.

A empresa privada de meteorologia AccuWeather estimou que os danos totais e as perdas econômicas variam entre US$ 250 bilhões e US$ 275 bilhões. O Lloyd’s de Londres divulgou seus resultados financeiros nesta segunda-feira, reportando um lucro antes de impostos de US$ 11,4 bilhões em 2024, um valor ligeiramente inferior ao do ano anterior.

Comparação com perdas da Munich Re

A perda com os incêndios se compara ao impacto estimado de cerca de 1,2 bilhão de euros (US$ 1,3 bilhão) anunciado no mês passado pela gigante alemã de resseguros Munich Re. Na época, a empresa classificou os incêndios como "as maiores perdas causadas por incêndios florestais na história da indústria de seguros".

A Munich Re afirmou estar bem preparada para absorver os custos de catástrofes naturais e que continuará cobrindo incêndios florestais, desde que a compensação seja adequada.