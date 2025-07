Incêndio florestal avança pela areia e obriga banhistas a fugir de praia na Itália; veja vídeo

Um incêndio florestal de grandes proporções atingiu neste fim de semana a região de Punta Molentis, no sudeste da ilha italiana da Sardenha, obrigando banhistas a deixarem a praia às pressas. Vídeos registrados no local mostram o momento de tensão em que os frequentadores foram cercados por fumaça densa e calor extremo.

De acordo com o jornal inglês The Sun, a temperatura na região chegou a 34 °C no momento em que as chamas avançaram até a faixa de areia. Muitos turistas correram em direção ao mar ou estacionaram seus carros próximos à água para evitar caminhar sob o calor sufocante.

A área afetada, conhecida como Sarrabus, é considerada uma das "joias" do litoral sardo. A imprensa local lamentou a destruição de parte da vegetação e do cenário natural. Para conter o avanço do fogo, as autoridades italianas mobilizaram dois aviões Canadair, um helicóptero de combate a incêndios, aeronaves da frota regional e um veículo da Força Aérea Italiana.

A cena dramática registrada na Sardenha se soma a uma série de episódios extremos enfrentados pela Europa nos últimos dias. Na Turquia, quatro pessoas morreram em meio a incêndios e temperaturas que chegaram a 50 °C. Mais de 600 focos de incêndio foram registrados no país apenas na última semana, impulsionados por ventos fortes e seca prolongada.