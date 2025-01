Incêndio em Los Angeles: ordens de retirada em massa são estendidas às regiões de Brentwood e Encino

O quinto dia de tentativas de combate ao fogo que se espalha por Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, é marcado por mais movimentos de retirada em massa. As ordens obrigatórias de evacuação foram estendidas para Mandeville Canyon e partes das comunidades de Brentwood e Encino.

Em Palisades, o incêndio ainda não havia atingido áreas residenciais até a madrugada deste sábado, e nem causado danos significativos a propriedades, de acordo com Ryan Weddle, chefe de batalhão do Corpo de Bombeiros de Monterey Park.

Com o número de mortos nos incêndios de Los Angeles chegando a 11, a polícia da cidade emitiu novas ordens de retirada da região a fim de proteger a população. Os fortes ventos de Santa Ana, a vegetação seca e a escassez de chuvas intensificaram o fenômeno.

São seis os fogos ativos e 20 pessoas foram detidas por roubo e pilhagem nas zonas afetadas. Os incêndios destruíram ruas inteiras e mais de 12 mil estruturas. Pelo menos duas das vítimas morreram enquanto tentavam proteger suas casas, enquanto outra ficou para trás com seu filho, que tinha paralisia cerebral e não conseguiu se retirar com agilidade.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou ter pedido “uma investigação independente sobre a perda de pressão de água nos hidrantes locais e a indisponibilidade relatada de suprimentos de água do reservatório de Santa Inês”.

Dos cinco focos de incêndio no momento, os maiores são os de Palisades e Eaton. O foco mais recente é o de Kenneth, que ameaça áreas residenciais em Calabasas, cidade localizada a 48 km noroeste do centro de Los Angeles.

Em sobrevoos no sul de L.A., é possível avistar sob os céus cobertos de fumaça um rastro de mansões transformadas pelo fogo em ruínas à beira-mar. Bairros inteiros foram devastados, com ao menos 10 mil estruturas destruídas em Palisades e Eaton, segundo os bombeiros, no que deve se tornar o incêndio mais custoso na História dos EUA. As perdas e danos estão estimados entre US$ 135 bilhões e US$ 150 bilhões (R$ 822 bi e R$ 931 bi), de acordo com a AccuWeather, empresa americana especializada em serviços meteorológicos.