Incêndio em instalação de média tensão deixa metade de Buenos Aires sem energia elétrica

Um incêndio ocorrido antes da meia-noite de ontem em uma linha de energia de média tensão em Buenos Aires, que está sofrendo uma onda de calor que fez o consumo de eletricidade disparar, deixou no escuro mais de 70.000 usuários da capital argentina.

Segundo informações fornecidas pela empresa Edesur por meio da Entidade Nacional Reguladora de Eletricidade (ENRE), o número de usuários afetados pelo apagão havia sido reduzido para cerca de 60.000 ainda de madrugada.

Relatos da imprensa local afirmaram que metade da cidade ficou sem energia e as ruas se transformaram em "verdadeiras bocas de lobo", sem iluminação pública ou semáforos.

“Hoje à noite ocorreu um incêndio em um túnel de cabos de média tensão na área de Parque Avellaneda. Uma vez que os bombeiros contiverem o fogo, nossas equipes analisarão as consequências causadas nos equipamentos para restabelecer o serviço", disse a Edesur na rede social X.

O apagão afetou não apenas bairros da capital, como Flores, Floresta, Caballito, Parque Avellaneda, Mataderos, Almagro e Villa Lugano, mas também municípios do cinturão portenho, como Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora e San Vicente.

A Edesur informou no site da ENRE que espera restaurar o serviço para a maioria dos usuários afetados ainda nesta quinta-feira.

O apagão gerou um amplo debate nas redes sociais sobre quem é o responsável político por essa situação endêmica de escassez de energia na capital argentina, no momento em que chegam as altas temperaturas do verão.

Na Região Metropolitana de Buenos Aires, as temperaturas devem subir mais nesta quinta-feira, com mínima de 25 e máxima de 36 graus.