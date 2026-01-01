Mundo

Incêndio destrói igreja histórica em Amsterdã na noite de Ano Novo

A torre de 50 metros de altura desabou e o teto sofreu graves danos, mas as autoridades esperam que a estrutura permaneça intacta

Incêndio em igreja histórica na Holanda: chamas começaram durante a madrugada na igreja Vondelkerk, de 1872 (Laurens Niezen/AFP)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14h38.

Um incêndio destruiu uma igreja histórica do século XIX em Amsterdã nesta quinta-feira, 1º.
As chamas começaram durante a madrugada na igreja Vondelkerk, de 1872.

A torre de 50 metros de altura desabou e o teto sofreu graves danos, mas as autoridades esperam que a estrutura permaneça intacta.

Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida.

Por outro lado, a presidente do sindicato da polícia holandesa, Nine Kooiman, denunciou uma onda de "violência sem precedentes" contra a polícia e os serviços de emergência durante as comemorações do Ano Novo.

Kooiman disse ter sido atingida três vezes por fogos de artifício em Amsterdã, e na cidade de Breda várias pessoas lançaram coquetéis molotov contra os agentes.

Além disso, duas pessoas, um menor de 17 anos e um homem de 38, morreram em acidentes com fogos de artifício, e outras três ficaram gravemente feridas.

Também foram registradas duas mortes no oeste da Alemanha, em Bielefeld, pelo uso de artefatos pirotécnicos artesanais durante as comemorações de Ano Novo.

Os dois jovens de 18 anos "ativaram de maneira descontrolada artefatos pirotécnicos que eles mesmos fabricaram" e "sofreram ferimentos mortais no rosto", segundo a polícia local.

Com Agência AFP

Acompanhe tudo sobre:HolandaIncêndios

