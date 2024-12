Incêndio de grandes proporções atinge famosa vila de Natal em parque de Nova York; veja vídeo

Um incêndio violento tomou conta de uma barraca na famosa vila de Natal do Bryant Park, em Nova York, na manhã desta sexta-feira, fazendo com que enormes nuvens de fumaça negra subissem acima do horizonte de Manhattan.

O incêndio começou por volta das 9h20 (horário local) e rapidamente grandes labaredas de fogo tomaram conta do galpão montado no local, de acordo com o Corpo de Bombeiros e vídeos do local.

Não houve informações imediatas sobre feridos ou sobre a causa do incêndio.