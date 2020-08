Incêndio atinge Los Angeles e força saída de 7,8 mil moradores

Milhares de bombeiros da Califórnia combatem neste domingo (2) um incêndio que ameaça moradores perto da cidade de San Bernardino, situada a uma centena de quilômetros de Los Angeles.

O chamado “Apple Fire”, que foi declarado na tarde de sexta-feira, já devastou mais de 8.300 hectares no Cherry Valley e a floresta nacional de San Bernardino, no sul da Califórnia.

A fumaça produzida pelo incêndio era visível a vários quilômetros, o que gerou um alerta sobre a qualidade do ar na noite de sábado.

