Importação e exportação de serviços da China chegam a 1,191 trilhão de yuans no 1º bimestre de 2024

O Departamento de Comércio de Serviços do Ministério do Comércio da China divulgou, em 3 de abril, informações sobre o desenvolvimento do comércio de serviços chinês.

De janeiro a fevereiro de 2024, o comércio de serviços do país cresceu rapidamente, com um total de importação e exportação de serviços de 1,191 trilhão de yuans, representando um aumento de 22,8% em relação ao ano anterior. Deste total, as exportações foram de 486,17 bilhões de yuans, um aumento de 17,9%, e as importações foram de 704,9 bilhões de yuans, um crescimento de 26,5%; resultando em um déficit comercial de serviços de 218,73 bilhões de yuans.

O comércio de serviços intensivos em conhecimento cresceu rapidamente, tendo totalizado RMB 464,87 bilhões, entre janeiro e fevereiro, um aumento de 14,2%. As exportações de serviços intensivos em conhecimento foram de 276,65 bilhões de yuans, uma alta de 13,4%, com destaque para os setores de taxas de uso de propriedade intelectual e serviços pessoais de cultura e entretenimento, com aumentos de 84,3% e 32,8%, respectivamente.

As importações de serviços intensivos em conhecimento foram de 188,22 bilhões de yuans, um crescimento de 15,4%, com destaque para os setores de serviços pessoais de cultura e entretenimento e outros serviços comerciais, com aumentos de 94,5% e 21,7%, respectivamente. O superávit comercial de serviços intensivos em conhecimento foi de 88,43 bilhões de yuans, 76,5% maior em relação ao ano anterior.

O setor de serviços de viagem está crescendo rapidamente. De janeiro a fevereiro de 2024, os serviços de viagem continuaram a crescer rapidamente, com um total de importação e exportação de serviços de viagem de 317,93 bilhões de yuans, um aumento de 51,8%, tornando-se o maior setor do comércio de serviços.

Fonte: yicai.com