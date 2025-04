Imagem de menino palestino amputado ganha o World Press Photo 2025

A imagem de Mahmoud Ajjour, um menino palestino de 9 anos que perdeu os dois braços ao tentar fugir de um ataque israelense em Gaza, conquistou o prêmio principal do World Press Photo 2025 nesta quinta-feira, 17, em Amsterdã, Países Baixos.

A foto, tirada pela fotógrafa palestina Samar Abu Elouf para The New York Times, foi a vencedora do maior prêmio de fotojornalismo do mundo.

O retrato mostra Mahmoud sendo levado para Doha após a explosão que o mutilou no ano passado. "Trabalhar neste projeto foi uma experiência única, mas dolorosa", declarou Abu Elouf ao receber o prêmio. "As crianças palestinas pagaram um preço alto pelos horrores que sofreram. Mahmoud é uma dessas crianças", acrescentou a fotojornalista autodidata.

Natural de Gaza, Abu Elouf também foi deslocada em dezembro de 2023. Hoje, ela dedica sua carreira a documentar a realidade dos palestinos gravemente feridos, especialmente os que vivem em Doha. Durante a premiação, a fotógrafa compartilhou uma conversa com a mãe de Mahmoud, que relatou que, ao perceber a perda de seus braços, o menino perguntou: "Como poderei te abraçar sem braços?"

Prêmio celebra composição e impacto da imagem

Joumana El Zein Khoury, diretora-executiva do World Press Photo, comentou que a imagem de Mahmoud, embora silenciosa, "diz muito" e representa não apenas a história de uma criança, mas também o impacto profundo e duradouro da guerra. A fotografia foi especialmente destacada pelo júri pela "forte composição e atenção à luz", além de seu tema comovente, que gera reflexões sobre o futuro de Mahmoud.

Atualmente, o menino aprende a usar os pés para realizar tarefas cotidianas, como jogar no celular, escrever e abrir portas. Os organizadores do World Press Photo destacaram o sonho simples de Mahmoud: "Ele quer ter próteses e viver sua vida como qualquer outra criança".

O concurso recebeu 59.320 fotos de 3.778 fotojornalistas ao redor do mundo. Além do prêmio principal, fotógrafos da Agence France-Presse (AFP) conquistaram quatro prêmios regionais. Entre os vencedores, Anselmo Cunha levou o prêmio máximo na categoria Individual na América do Sul com sua foto de um Boeing 727-200 encalhado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Luis Tato, de Nairóbi, venceu na categoria Histórias para a região da África com imagens sobre a revolta da juventude queniana. Já Jérôme Brouillet foi premiado na categoria Singles da região Ásia-Pacífico e Oceania, com uma foto de Gabriel Medina durante os Jogos Olímpicos. Clarens Siffroy foi o vencedor da categoria Histórias para América do Norte e Central, com sua cobertura da crise de gangues no Haiti.