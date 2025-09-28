Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Igreja pega fogo nos EUA após tiroteio deixar um morto e nove feridos

Os policiais trocaram tiros com o suspeito, que foi declarado morto no local

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 14h51.

Última atualização em 28 de setembro de 2025 às 14h53.

Ao menos uma pessoa foi morta e nove foram feridas em um ataque a tiros em uma igreja no estado de Michigan, nos Estados Unidos, neste domingo, 28.

Localizada na cidade de Grand Blanc, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (da religião mórmon) pegou fogo, e continua em chamas no momento de publicação desta matéria.

Os policiais trocaram tiros com o suspeito, que foi declarado morto no local.

Ainda não se sabe exatamente como o incêndio começou.

O tiroteio ocorreu na manhã seguinte à morte de Russell M. Nelson, o presidente mais velho da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aos 101 anos.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)TiroteiosReligião

Mais de Mundo

Tufão Bualoi: Vietnã fecha aeroportos e vai evacuar 250 mil pessoas

Romênia pode produzir drones com Ucrânia em programa de defesa financiado pela UE

Rússia lança ataque massivo contra Ucrânia com mísseis e drones

'Estamos à beira de um acordo de paz em Gaza', diz secretária das Relações Exteriores do Reino Unido

Mais na Exame

Tecnologia

Brasileiros vencem competição nuclear na Rússia com projeto de base lunar sustentável

Casual

Denza, Changan e Leapmotor: conheça as novas marcas chinesas no Brasil

Mundo

Tufão Bualoi: Vietnã fecha aeroportos e vai evacuar 250 mil pessoas

Minhas Finanças

Mega-Sena: aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões