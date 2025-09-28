Igreja pega fogo nos EUA após tiroteio deixar um morto e nove feridos

Ao menos uma pessoa foi morta e nove foram feridas em um ataque a tiros em uma igreja no estado de Michigan, nos Estados Unidos, neste domingo, 28.

Localizada na cidade de Grand Blanc, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (da religião mórmon) pegou fogo, e continua em chamas no momento de publicação desta matéria.

Os policiais trocaram tiros com o suspeito, que foi declarado morto no local.

Ainda não se sabe exatamente como o incêndio começou.

DEVELOPING: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc Township, Michigan engulfed in flames after 40-year-old suspect "drove his vehicle through the front doors of the church" and shot multiple people. pic.twitter.com/VL0HiNnWcX — Fox News (@FoxNews) September 28, 2025

O tiroteio ocorreu na manhã seguinte à morte de Russell M. Nelson, o presidente mais velho da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aos 101 anos.