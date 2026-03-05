IA chinesa treinada com 42 anos de dados atmosféricos prevê poluição global em menos de um minuto

Cientistas da Academia Chinesa de Ciências Meteorológicas publicaram em 5 de março, na revista Nature, o modelo de inteligência artificial AI-GAMFS, desenvolvido para prever aerossóis na atmosfera. O sistema gera previsões ambientais globais em cerca de um minuto, com horizonte de até cinco dias e atualizações a cada três horas. O objetivo é apoiar alertas antecipados de eventos de poluição atmosférica, como tempestades de areia, incêndios florestais e episódios de smog.

O modelo foi desenvolvido por uma equipe liderada pelo pesquisador Che Huizheng, da Academia Chinesa de Ciências Meteorológicas, e pelo acadêmico Zhang Xiaoye, da Academia Chinesa de Engenharia, em cooperação com instituições de pesquisa da China e do exterior. Para o treinamento, os cientistas utilizaram 42 anos de dados globais de reanálise de aerossóis, o equivalente a cerca de 120 mil registros temporais.

O AI-GAMFS prevê propriedades ópticas dos aerossóis, concentrações na superfície e variáveis meteorológicas associadas a componentes como poeira, sulfatos, carbono negro e carbono orgânico. O sistema opera com resolução espacial de 50 quilômetros.

Aerossóis são partículas sólidas ou líquidas suspensas na atmosfera. Eles têm origem tanto em processos naturais quanto em atividades humanas. Entre as fontes naturais estão a poeira de desertos e a fumaça de incêndios florestais. Já as fontes humanas incluem partículas geradas pela combustão incompleta em motores e caldeiras, além de poeira liberada por mineração e pedreiras. Reações químicas na atmosfera também formam partículas secundárias a partir de gases precursores.

Segundo Gui Ke, pesquisador associado da Academia Chinesa de Ciências Meteorológicas e integrante da equipe do projeto, a previsão de aerossóis exige mais capacidade computacional do que a previsão meteorológica tradicional. O sistema precisa analisar várias fontes de partículas, processos químicos e a interação desses elementos com os sistemas atmosféricos em diferentes escalas.

De acordo com o pesquisador, modelos numéricos convencionais tratam aerossóis e variáveis meteorológicas de forma separada. O AI-GAMFS integra essas informações em um único sistema. Dessa forma, o modelo analisa partículas suspensas, como poeira, junto com fatores como temperatura, velocidade do vento e pressão atmosférica. Essa abordagem permite simular a evolução da atmosfera com maior precisão.

O sistema já passou da fase de pesquisa para uso operacional. O modelo foi implementado no Centro Meteorológico Nacional da China e em mais de dez departamentos meteorológicos provinciais, incluindo Shaanxi e Ningxia. Durante tempestades de areia registradas na China em abril e novembro de 2025 e em fevereiro de 2026, o AI-GAMFS realizou previsões com até cinco dias de antecedência e apoiou a análise das autoridades meteorológicas.

Além disso, o sistema foi integrado à plataforma global de alerta precoce MAZU, operada pela Administração Meteorológica da China. Com isso, o modelo passou a fornecer previsões de aerossóis para diferentes regiões do mundo.