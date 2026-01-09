Hugo Motta celebra acordo União Europeia–Mercosul aprovado em Bruxelas

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), celebrou o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, aprovado nesta sexta-feira, 9. No X (ex-Twitter), ele disse que é um passo importante para um mundo "mais unido, próspero e justo".

Motta também afirmou que em um mundo "tentado pelo unilateralismo e pelo protecionismo", é necessário "redobrar a aposta na cooperação internacional". "O acordo trará também oportunidades significativas para nossos produtores, gerará empregos, atrairá investimentos e fortalecerá nossa inserção na economia global", acrescentou.

Embaixadores da União Europeia deram aprovação provisória nesta sexta para a assinatura do acordo comercial com o Mercosul, que será o maior pacto comercial do bloco europeu, mais de 25 anos após o início das negociações e depois de meses de disputa para garantir o apoio dos principais Estados-membros, de acordo com três diplomatas e fontes da UE.

Os embaixadores dos 27 Estados-membros da UE indicaram as posições de seus governos nesta sexta, com pelo menos 15 países representando 65% da população total do bloco votando a favor, conforme exigido para a aprovação, disseram as fontes e os diplomatas da UE. As capitais da UE receberam um prazo até as 17h, horário de Bruxelas (13h em Brasília), para fornecer a confirmação por escrito de seus votos.

A França, no entanto, mostrou insatisfação com o avanço do acordo, já que produtores franceses temem perda de competitividade dentro do bloco e um aumento das importações agrícolas com a assinatura.

Além da França, opuseram-se ao acordo governos da Irlanda, Polônia, Áustria e Hungria, enquanto a Bélgica se absteve.