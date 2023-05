Horgos Port impulsiona exportação chinesa de carros elétricos, frutas e vegetais para a Ásia Central

Veículos elétricos, frutas e legumes são os principais produtos de exportação chinesa para a Ásia Central através do porto de Horgos, uma cidade portuária na Região Autônoma de Xinjiang Uygur, na fronteira entre a China e o Cazaquistão.

Segundo Guo Zilong, diretor-geral adjunto do escritório de gestão do porto da Zona de Desenvolvimento Econômico de Horgos, os carros comerciais chineses, especialmente os veículos de energia nova (NEVs), são muito reconhecidos nos países da Ásia Central. Equipamentos de grande porte, mercadorias em geral, frutas e legumes frescos também são muito populares, segundo Guo.

O comércio entre a China e cinco países da Ásia Central atingiu a meta de US$ 70 bilhões no ano passado. No primeiro trimestre, o número cresceu 22% em relação ao mesmo período do ano anterior, mostrando um forte impulso de desenvolvimento.

Recentemente, o porto de Horgos estendeu o período de liberação alfandegária para 12 horas por dia, das 10h às 22h, sete dias por semana, para aumentar o volume de liberação. Guo disse que, em circunstâncias especiais, o período de liberação pode ser prolongado até às 2h.

Veículos comerciais para exportação

Nos primeiros quatro meses deste ano, o porto liberou 209 mil veículos comerciais para exportação, um aumento de mais de 62% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do posto fronteiriço de entrada e saída de Horgos.

O número de empresas envolvidas no comércio transfronteiriço de automóveis em Horgos aumentou para mais de 40, de apenas algumas nos últimos anos.

Frutas e legumes exportados

As frutas e legumes de exportação chinesa para a Ásia Central são principalmente maçãs e tomates, sendo que os pimentões são o principal vegetal exportado para a Rússia, segundo Xiang Yang, vice-gerente-geral de uma empresa de comércio internacional em Horgos. A empresa espera exportar entre 80 mil e 100 mil toneladas de frutas e legumes por ano, acrescentou Xiang.

As frutas e legumes deixam Horgos pela manhã e chegam a Almaty, no Cazaquistão, à noite, graças a um “canal verde”, observou Xiang. Os produtos que seguem para a Rússia levam de cinco a seis dias, no máximo, para chegar ao destino.

No ano passado, a China importou mais de 50% mais produtos agrícolas, energéticos e minerais dos países da Ásia Central do que em 2021, com as exportações de produtos mecânicos e elétricos subindo 42% no período.

Além disso, o comércio eletrônico transfronteiriço entre a China e a Ásia Central quase dobrou no ano passado em relação ao anterior, com mais de 300 empresas da Ásia Central abrindo lojas nas plataformas de comércio eletrônico da China, trazendo cada vez mais produtos locais de alta qualidade e tradicionais para o mercado chinês.