Homem que atirou em João Paulo II pede para ir ao funeral do Papa Francisco

Autor do atentado contra a vida do Papa João Paulo II em 1981, o turco Mehmet Ali Agca publicou um vídeo no qual diz ter pedido ao Vaticano e ao governo da Itália permissão para comparecer ao enterro de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, morto nesta segunda-feira. O vídeo foi compartilhado pelo advogado Riccardo Sindoca.

— Expresso minhas condolências pela morte do Papa Francisco, que fez o melhor pela paz mundial e pela coexistência pacífica entre os povos — diz Agca na gravação — Peço aos governos italiano e do Vaticano que me permitam comparecer ao funeral do Papa Francisco.

Em 2014, Agca foi ao Vaticano deixar flores no túmulo de João Paulo II. Na época, ele disse desejar se encontrar com o Papa Francisco, eleito para o cargo no ano anterior:

“Eu sou Mehmet Ali Agca e gostaria de conhecer o Papa durante esta visita”, disse Agca em um comunicado, acompanhado por uma foto do Papa João Paulo II visitando Agca em uma prisão de Roma, em 1983, para perdoar seu agressor.

João Paulo II quase morreu no atentado de 1981, quando Agca atirou nele à queima-roupa na Praça São Pedro, em Roma. Uma bala atravessou seu abdômen e outra quase atingiu seu coração. Extraditado para a Turquia em 2000, depois de ter recebido o perdão da Itália, Agca foi condenado pelo assassinato do jornalista Abdi Ipekci, por dois assaltos à mão armada e por escapar da prisão, todos crimes cometidos na década de 1970.