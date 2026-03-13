Mundo

Homem é preso no Quênia por levar mais de 2 mil formigas na mala

Autoridades alertam para nova frente de biopirataria envolvendo espécies pequenas, mas valiosas

Formigas: Caso expõe mercado global inesperado dos animais (twomeows/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de março de 2026 às 05h26.

Um passageiro tentou embarcar nesta semana com um “formigueiro portátil” na bagagem e acabou parado pela polícia no aeroporto de Nairóbi, no Quênia. O motivo: mais de 2 mil formigas vivas escondidas dentro da mala.

Colônia de formigas na mala

Segundo a Reuters, o homem, identificado como Zhang Kequn, de 27 anos, foi detido no Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta enquanto tentava deixar o país. Durante a inspeção, agentes encontraram 2.238 formigas, muitas delas guardadas em tubos de ensaio e outras enroladas em papel para manter os insetos vivos durante o transporte.

Segundo autoridades quenianas, o suspeito estava no país havia cerca de duas semanas e teria recebido os insetos de três fornecedores locais. O caso chamou atenção não apenas pelo número de formigas, mas também pela logística quase científica usada para mantê-las vivas dentro da bagagem.

Tráfico de formigas

Algumas espécies, especialmente formigas-rainhas, são muito valorizadas por colecionadores que montam colônias em aquários especiais chamados formicários. Esses sistemas permitem observar de perto a complexa vida social dos insetos, algo que virou hobby entre entusiastas na Europa e na Ásia, segundo a Reuters.

O episódio também acendeu um alerta ambiental. Especialistas dizem que o tráfico de animais está mudando de perfil. Em vez de focar apenas em espécies grandes e famosas, como elefantes ou rinocerontes, redes ilegais passaram a mirar organismos menores, mas essenciais para o equilíbrio ecológico.

As autoridades agora analisam celulares e computadores apreendidos com o suspeito para entender se ele faz parte de uma rede maior. Há suspeita de um esquema internacional de contrabando de insetos — e o curioso episódio da mala cheia de formigas pode ser só a "ponta do formigueiro".

