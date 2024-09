Homem é preso na Argentina por ameaçar atirar na cabeça de Milei

A Polícia Federal Argentina (PFA) prendeu nesta quarta-feira, 25, um homem de 32 anos por supostamente ameaçar dar um tiro na cabeça do presidente do país, Javier Milei, de acordo com o Ministério da Segurança.

As ameaças a Milei foram feitas em um vídeo postado na rede social X (ex-Twitter) em 12 de junho, quando o jornalista Tomás Díaz Cueto compartilhou uma entrevista com o acusado.

Na manhã desta quarta-feira, a PFA prendeu o homem em uma casa na cidade de González Catán, na província de Buenos Aires, no âmbito do processo judicial que investiga as ameaças ao presidente argentino.

Durante a busca na casa do detido, membros da Divisão de Crimes Constitucionais da Superintendência de Investigações Federais apreenderam comprimidos de clonazepam, medicamento vendido sob a marca Rivotril.

O homem foi levado a uma delegacia de polícia sob a condição de detenção incomunicável, e os itens apreendidos foram colocados à disposição da justiça.

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, comemorou a prisão na rede social X. “Ele ameaçou o presidente da nação: (vai) para a cadeia. A Argentina de fazer o que quisermos, (e) 'nada acontece', acabou. Lei e ordem. Quem faz isso, paga por isso”, escreveu.