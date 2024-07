Homem é morto a tiros por policial perto da Convenção Republicana

Um policial atirou e matou um homem nos arredores do perímetro da Convenção Republicana, em Milwaukee, no começo da tarde desta terça-feira, 16.

A vítima foi um homem que estaria com um faca. Segundo testemunhas ouvidas pelo Milwaukee Journal Sentinel, ele era um morador de rua conhecido na área, tinha o nome Jehovah e vivia em uma tenda com seu cão, um pitbull.

O policial que atirou nele era um agente do estado de Ohio. Guardas de outras cidades vieram para Milwaukee ajudar no patrulhamento do evento. A polícia de Ohio confirmou que um de seus oficiais se envolveu no incidente e que nenhum agente ficou ferido.

O caso ocorreu perto da esquina das ruas North 14th e West Vliet, a cerca de 1,5 quilômetro do perímetro de segurança. Vários quarteirões do centro de Milwaukee foram cercados para a realização do evento, e só podem ser acessados por pessoas credenciadas.

A polícia de Milwaukee pediu reforço de equipes de outros estados para patrulhar a Convenção Republicana, que receberá mais de 50 mil pessoas. Parcerias assim são comuns em eventos do tipo nos EUA, e já estavam previstas antes do ataque a tiros contra o ex-presidente Donald Trump, no sábado, 13.

Ohio é o estado do candidato a vice-presidente, J. D. Vance, que recebeu proteção extra de policiais de seu estado, a pedido do governador Mike DeWine.