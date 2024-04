Homem é infectado por vírus raro após ser ferido por macacos em Hong Kong

O Centro de Proteção à Saúde de Hong Kong afirmou que um homem de 37 anos testou positivo para vírus B, também conhecido como vírus da herpes simiae, na última quarta-feira. De acordo com o centro, ele foi ferido por macacos selvagens, os quais carregam o vírus naturalmente em sua saliva, urina e fezes.

O homem foi internado no hospital Yan Chai no mês passado após sofrer machucados pelos animais durante uma visita ao parque Kam Shan no final de fevereiro. Os sintomas consistiam em febre e perda de consciência.

Vírus de macacos?

De acordo com um porta-voz do Centro de Proteção à Saúde, trata-se do primeiro caso desse tipo de vírus em humanos no centro, muito embora já tenham sido registrados casos nos Estados Unidos, Canadá e Japão. Frequentemente, a transmissão do vírus se dá por meio de arranhões ou mordidas de macacos.

Segundo o especialista, uma pessoa infectada pode apresentar sintomas semelhantes aos da gripe, os quais podem progredir e infectar o sistema nervoso central. Assim, podem haver sérias consequências se as feridas não forem tratadas.

Em seu hospedeiro natural, o vírus traz resultados semelhantes aos da herpes labial em humanos. Embora seja rara em pessoas, a infecção pelo vírus B pode inclusive levar à morte se o paciente não receber os cuidados apropriados imediatamente.