Homem-bomba explode do lado de fora do aeroporto de Cabul

Um homem-bomba detonou o explosivo do lado de fora do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, nesta quinta, 26. Pelo menos 13 pessoas morrreram, incluindo crianças. O Pentágono já confirmou o atentado. Há relatos de um segundo ataque suicida nas proximidades de um hotel que estava sendo usado para processar vistos para os afegãos. "Podemos confirmar que houve uma explosão do lado de fora do aeroporto de Cabul. Ainda não há clareza sobre o número de mortos e feridos. Os detalhes serão reportados assim que os tivemos", disse John Kirby, secretário de imprensa americano.

O governo americano e países europeus alertaram nesta quinta para o aumento do risco de ataques terroristas no aeroporto e em suas imediações, onde milhares de pessoas se aglomeram na tentativa de sair do país.

Nesta quinta, os Estados Unidos e outros países emitiram alertas sobre a ameaça acentuada de atentados, orientando seus cidadãos e todos aqueles em busca de acesso para fora do Afeganistão a permanecerem em suas residências e evitar a todo o custo a região do aeroporto.

Diante do aumento da instabilidade no Afeganistão, a Bélgica e outros países europeus decidiram suspender as operações de evacuação. “Nesta quinta, a situação rapidamente piorou”, disse Alexander De Croo, primeiro-ministro da Bélgica, pouco antes do ataque suicida. “Nós observamos que o acesso aos portões do aeroporto ficou quase impossível como resultado do aumento da probabilidade de atentados”.

O Talibã assumiu o controle da capital no último dia 15, depois de rápida campanha por regiões rurais e várias províncias do país. O grupo fundamentalista islâmico começou a perseguir colaboradores das forças americanas, jornalistas e pessoas que trabalham para ONGs. A operção de evacuação dos Estados Unidos termina no próximo dia 31. Diante das ameaças terroristas, a França decidiu suspender a evacuação nesta sexta. A Bélgica e outros países europeus já cancelaram as missões de resgate em função do aumento do risco de atentados.