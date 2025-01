Homem armado com faca é preso ao tentar entrar no gabinete do premiê da Bélgica

Um homem armado com uma faca tentou entrar nesta segunda-feira, 6, no prédio onde fica o gabinete do primeiro-ministro interino da Bélgica, Alexander De Croo, e foi preso por militares responsáveis ​​pela segurança no perímetro do edifício.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu por volta das 10h (horário local, 6h de Brasília), perto do número 16 da Rue de la Loi, sede do gabinete do primeiro-ministro belga e não muito longe da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.

O indivíduo estava aparentemente armado com uma faca e ameaçou os militares presentes na área, que detiveram o homem até que os policiais chegassem para se encarregar de sua custódia e investigar o incidente, acrescentaram as fontes.

"Gostaria de agradecer sinceramente aos agentes da polícia militar pela eficiência demonstrada nesta manhã. A pessoa armada com uma faca foi presa. Estou aliviado em saber que ninguém ficou ferido no incidente", disse De Croo em uma mensagem nas redes sociais.

O primeiro-ministro acrescentou que seu governo está "monitorando de perto a situação" junto com a polícia.

Por sua vez, o porta-voz de De Croo, Barend Leyts, disse à imprensa belga que o primeiro-ministro ficou "chocado com o incidente".

Em nome de todos os membros do gabinete do chefe do Executivo, o porta-voz agradeceu aos policiais militares que prenderam o homem e expressou o alívio de todos por ninguém ter ficado ferido.